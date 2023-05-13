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Сергей Семак подвёл итоги матча с «Краснодаром»

Сергей Семак подвёл итоги матча с «Краснодаром»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Главные эмоции были в предыдущем матче, когда мы смогли стать чемпионами. В сегодняшней встрече тоже хотелось порадовать своих болельщиков и качеством игры, и результатом. Немножко не хватало эмоций — это касается первого тайма. Пропущенные мячи повлияли на нашу игру, мы постарались переломить ход матча, играли с большим преимуществом и, думаю, заслуженно смогли сравнять счёт. Не только сравнять — ребята были полны желания и решимости постараться выиграть. Старались до последней секунды этого матча победить, но сегодня не получилось.

Соперник действовал очень хорошо, мы ошибались чаще, чем это делаем обычно. Хорошая трудовая ничья. За волю к этой ничьей стоит поблагодарить ребят и поздравить город с чемпионством, вручением медалей и кубка нашей команде. Я очень рад, благодарен городу и команде за этот результат», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

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