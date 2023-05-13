Игрок «Зенита» Круговой: хочется потанцевать вместе с «Виражом», а не смотреть на барабаны

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался об отсутствии активных болельщиков в матчах Российской-Премьер-Лиги на трибунах «Газпром Арены».

«Это чемпионство совсем по-другому ощущается, потому что нет нашего «Виража». Очень жаль. Соглашусь с Мишей Кержаковым: мне тоже нравится, когда стоит «Вираж» наших болельщиков.

Хочется вместе с ними попеть и потанцевать, а не смотреть на барабаны, которые не обращают на нас внимания», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Рекордная посещаемость на матчах «Зенита» в Российской Премьер-Лиге после введения Fan ID была зафиксирована 7 мая, когда команда Сергея Семака играла со «Спартаком» (3:2). Тогда на трибунах домашней арены сине-бело-голубых присутствовали 48 893 зрителя.