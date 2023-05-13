Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Боруссия» Д разгромила «Боруссию» М, забив четыре гола в первом тайме

Завершился матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» принимала «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

На пятой минуте счёт открыл Дониэлл Мален. На 18-й минуте Джуд Беллингем удвоил преимущество дортмундцев, а спустя две минуты Себастьен Аллер довёл счёт до разгромного. Вскоре Аллер оформил дубль.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» не сдалась после четырёх пропущенных мячей и во втором тайме ответила точными ударами Рами Бенсебаини и Ларса Штиндля. Однако в концовке матча Джованни Рейна забил пятый гол дортмундцев.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 67 очков. «Боруссия» Мёнхенгладбах находится на 11-м месте с 39 очками. Лидирует «Бавария», набравшая 68 баллов.