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«Боруссия» Д разгромила «Боруссию» М, забив четыре гола в первом тайме

«Боруссия» Д разгромила «Боруссию» М, забив четыре гола в первом тайме
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Завершился матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» принимала «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

На пятой минуте счёт открыл Дониэлл Мален. На 18-й минуте Джуд Беллингем удвоил преимущество дортмундцев, а спустя две минуты Себастьен Аллер довёл счёт до разгромного. Вскоре Аллер оформил дубль.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» не сдалась после четырёх пропущенных мячей и во втором тайме ответила точными ударами Рами Бенсебаини и Ларса Штиндля. Однако в концовке матча Джованни Рейна забил пятый гол дортмундцев.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 67 очков. «Боруссия» Мёнхенгладбах находится на 11-м месте с 39 очками. Лидирует «Бавария», набравшая 68 баллов.

Германия - Бундеслига. 32-й тур
13 мая 2023, суббота. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
5 : 2
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Мален – 5'   2:0 Беллингем – 18'   3:0 Аллер – 20'   4:0 Аллер – 32'   4:1 Бенсебаини – 75'   4:2 Штиндль – 85'   5:2 Рейна – 90+4'
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