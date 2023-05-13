«Реал» Мадрид — «Хетафе»: в первом тайме командам не удалось забить

Сегодня, 13 мая, проходит матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Реал» Мадрид и «Хетафе». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первой половине встречи команды не смогли отметиться забитыми мячами – 0:0.

Ранее соперники встречались в 8-м туре Ла Лиги. Тот матч завершился минимальной победой «сливочных» – 1:0.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 68 очков в 33 матчах. «Хетафе» находится на 18-м месте, в активе клуба 34 очка. Лидирует в соревновании «Барселона». За пять туров до конца сезона подопечные Хави опережают «Реал» на 14 очков.