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Тен Хаг: победа над «Вулверхэмптоном» ничего не будет стоить, если мы не окажемся в топ-4

Тен Хаг: победа над «Вулверхэмптоном» ничего не будет стоить, если мы не окажемся в топ-4
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвёл итоги матча 36-го тура английской Премьер-лиги между «красными дьяволами» и «Вулверхэмптоном» (2:0).

«У нас была тяжёлая неделя. Три дня назад мы потеряли важные очки из-за индивидуальных ошибок («Ман Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» 0:2. — Прим. «Чемпионата»), и такого быть не должно. Сегодня мы исправились.

Но сегодняшняя победа ничего не будет стоить, если мы не окажемся в тройке, четвёрке лучших. Мы должны сражаться за это, сохранять спокойствие и оставаться сосредоточенными», — цитирует тен Хага BBC.

В данный момент «Ман Юнайтед» занимает четвёртую строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги, опережая идущий пятым «Ливерпуль» на четыре очка.

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