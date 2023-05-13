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Глава «Торпедо» заявил, что Клотет останется главным тренером клуба после вылета из РПЛ

Глава «Торпедо» заявил, что Клотет останется главным тренером клуба после вылета из РПЛ
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что главный тренер московской команды Пеп Клотет продолжит свою работу в клубе.

«Причины вылета? Нужно, чтобы весь клуб был профессиональным — в таком случае и результат будет соответствующим. Клотет останется на будущий сезон — этот вопрос был решён сразу же», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Испанский специалист возглавил «Торпедо» в конце марта. До перехода в московский клуб Клотет работал в «Брешии», которую он возглавлял с июля по декабрь 2022 года и с января по февраль 2023-го. До этого он трудился в английском «Бирмингеме» и итальянском СПАЛе.

Под его руководством «Торпедо» провело семь матчей в Премьер-Лиге, одержав одну победу — над «Факелом» (2:0) в начале апреля.

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