Тихонов: «Крыльям» нужно выгрызать очки в матче с «Локомотивом» во что бы то ни стало
Поделиться
Бывший российский футболист Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив».
«Всего одно поражение у «Локомотива» после зимней паузы. И кому? Нынешнему чемпиону. Команда продолжает уверенную поступь, много забивает и верит в себя как никогда. У «Крыльев» же серия из поражений, проблемы с составом, но зато мощная турнирная мотивация, в отличие от железнодорожников, у которых уже не стоит ни вопрос вылета, ни вопрос медалей. Самарцам нужно выгрызать эти очки во что бы то ни стало. Тем более у себя дома», — приводит слова Тихонова Metaratings.
«Крылья Советов» находятся на 12-м месте, а «Локомотив» — на девятом.
Комментарии
- 13 мая 2023
-
23:45
-
23:44
-
23:37
-
23:33
-
23:28
-
23:19
-
23:13
-
23:05
-
23:01
-
23:01
-
22:59
-
22:49
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:35
-
22:22
-
22:18
-
22:18
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
22:04
-
21:59
-
21:57
-
21:57
-
21:51
-
21:47
-
21:47
-
21:46
-
21:43
-
21:35
-
21:30
-
21:26
-
21:24
Партнерский контент