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Тихонов: «Крыльям» нужно выгрызать очки в матче с «Локомотивом» во что бы то ни стало

Тихонов: «Крыльям» нужно выгрызать очки в матче с «Локомотивом» во что бы то ни стало
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Бывший российский футболист Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив».

«Всего одно поражение у «Локомотива» после зимней паузы. И кому? Нынешнему чемпиону. Команда продолжает уверенную поступь, много забивает и верит в себя как никогда. У «Крыльев» же серия из поражений, проблемы с составом, но зато мощная турнирная мотивация, в отличие от железнодорожников, у которых уже не стоит ни вопрос вылета, ни вопрос медалей. Самарцам нужно выгрызать эти очки во что бы то ни стало. Тем более у себя дома», — приводит слова Тихонова Metaratings.

«Крылья Советов» находятся на 12-м месте, а «Локомотив» — на девятом.

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