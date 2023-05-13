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Тьяго Силва прокомментировал слухи о том, что он может покинуть «Челси»

Тьяго Силва прокомментировал слухи о том, что он может покинуть «Челси»
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Защитник «Челси» Тьяго Силва прокомментировал слухи о переходе в клуб чемпионата Бразилии.

«У меня есть действующий контракт с «Челси». Я всегда отрабатывал все свои соглашения.

Я могу покинуть «Челси» только в том случае, если они не захотят видеть меня в своём составе в следующем году. Или, например, если новый тренер не найдёт мне применения.

В остальном я буду стремиться отработать свой контракт до конца. В следующем году все увидят, на что действительно способен «Челси», – приводит слова Силвы ESPN.

В текущем сезоне на счету бразильского защитника 33 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

Ранее сообщалось о том, что Силва продлил контракт с «аристократами» ещё на один сезон.

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