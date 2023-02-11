«Челси» объявил о продлении контракта с 38-летним Тьяго Силвой до 2024 года

«Челси» официально объявил о продлении контракта с защитником Тьяго Силвой на своём официальном сайте.



Трудовое соглашение между бразильским футболистом и лондонским клубом истекало в июне 2023 года, но стороны продлили его действие ещё на год.



38-летний защитник выступает за «Челси» с 2020 года. Тьяго Силва сыграл за лондонский клуб 106 матчей, в которых забил пять голов и сделал пять результативных передач. В составе «Челси» бразилец стал победителем Лиги чемпионов в 2021 году.



Напомним, с приходом летом 2022 года нового руководства «Челси» клуб потратил на рынке больше всех клубов в мире. «Челси» за два трансферных окна потратил свыше € 600 млн. Клубы некоторых европейских лиг, включая топ-5, тратили суммы меньше, чем один лондонский клуб.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Челси» набрал 30 очков в 21 матче и занимает в турнирной таблице девятое место.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча: