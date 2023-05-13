«Реал» — «Хетафе»: мадридцы открыли счёт на 70-й минуте

Сегодня, 13 мая, проходит матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Реал» Мадрид и «Хетафе». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 70-й минуте игры полузащитник «сливочных» Марко Асенсио отличился с передачи Лукаса Васкеса. «Реал» впереди – 1:0.
В первой половине встречи команды не смогли отметиться забитыми мячами.
Ранее соперники встречались в 8-м туре Ла Лиги. Тот матч завершился минимальной победой «сливочных» – 1:0.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 68 очков в 33 матчах. «Хетафе» находится на 18-м месте, в активе клуба 34 очка. Лидирует в соревновании «Барселона». За пять туров до конца сезона подопечные Хави опережают «Реал» на 14 очков.
- 13 мая 2023
-
23:45
-
23:44
-
23:37
-
23:33
-
23:28
-
23:19
-
23:13
-
23:05
-
23:01
-
23:01
-
22:59
-
22:49
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:35
-
22:22
-
22:18
-
22:18
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
22:04
-
21:59
-
21:57
-
21:57
-
21:51
-
21:47
-
21:47
-
21:46
-
21:43
-
21:35
-
21:30
-
21:26
-
21:24