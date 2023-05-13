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«Реал» — «Хетафе»: мадридцы открыли счёт на 70-й минуте

«Реал» — «Хетафе»: мадридцы открыли счёт на 70-й минуте
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Сегодня, 13 мая, проходит матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Реал» Мадрид и «Хетафе». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера. 34-й тур
13 мая 2023, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
1 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Асенсио – 70'

На 70-й минуте игры полузащитник «сливочных» Марко Асенсио отличился с передачи Лукаса Васкеса. «Реал» впереди – 1:0.

В первой половине встречи команды не смогли отметиться забитыми мячами.

Ранее соперники встречались в 8-м туре Ла Лиги. Тот матч завершился минимальной победой «сливочных» – 1:0.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 68 очков в 33 матчах. «Хетафе» находится на 18-м месте, в активе клуба 34 очка. Лидирует в соревновании «Барселона». За пять туров до конца сезона подопечные Хави опережают «Реал» на 14 очков.

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