Болельщики «ПСЖ» освистали Месси во время объявления состава на матч с «Аяччо»
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Фанаты «ПСЖ» стали свистеть после того, как на стадионе во время объявления состава на матч 35-го тура чемпионата Франции с «Аяччо» прозвучала фамилия нападающего Лионеля Месси.
Фамилию другого игрока «ПСЖ» Килиана Мбаппе на «Парк де Пренс» встретили аплодисментами. Ранее Месси был отстранён от команды на две недели из-за поездки в Саудовскую Аравию в день тренировки.
Первый тайм матча «ПСЖ» — «Аяччо» завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Голами отметились Фабиан Руис и Ашраф Хакими.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 78 очков после 34 матчей и опережая на три балла «Ланс», сыгравший на один матч больше. «Аяччо» находится на 18-м месте с 23 баллами.
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