Геркус: Клотет не умеет играть и ставить профессиональный футбол. Это не тренер

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус после поражения московской команды в матче 27‑го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:3) раскритиковал главного тренера чёрно‑белых Пепа Клотета.

«Может ли он вернуть «Торпедо» в РПЛ? Вот этот человек (смеётся)? Ну, конечно, всё бывает в жизни, но шансов у него сильно меньше, чем у любого другого тренера. Почему его тогда назначили? Не знаю, может, он чей‑то, может быть, он симпатичный.

На мой взгляд, он не умеет играть и ставить профессиональный футбол. Это не тренер. Это какой‑то другой человек, может быть, он силён в чем‑то другом. Ну, кто мне объяснит его логику? Что сегодня было с защитой? Имея четырёх защитников центральных, он не берёт ни одного.

Это как?! А замены?! Я спрашиваю специалистов, а они тоже не понимают. Может быть, он тренер из другого вида спорта или с другой планеты. Я искренне хочу разобраться. Я его не критикую, а просто не понимаю. Конец», — сообщил Геркус «Матч ТВ».