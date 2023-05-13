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Трансляция «Матч ТВ» прервалась, когда фанаты «Зенита» скандировали кричалку про Fan ID

Трансляция «Матч ТВ» прервалась, когда фанаты «Зенита» скандировали кричалку про Fan ID
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Трансляция чемпионского парада в честь победы санкт-петербургского «Зенита» в чемпионате России прервалась, когда болельщики стали скандировать кричалку про карту болельщика (Fan ID).

Корреспондент телеканала «Матч ТВ» вёл репортаж с парада. В это время болельщики за его спиной начали скандировать: «Fan ID — убийца футбола». Спустя несколько секунд звук отключился, репортаж был прерван, а эфир продолжился в телестудии.

Система Fan ID действует в Российской Премьер-Лиге с начала сезона-2022/2023. В Санкт-Петербурге наличие карты болельщика стало обязательным для посещения матчей турнира в весенней части сезона.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура. После ничьей с «Краснодаром» (1:1) команде вручили чемпионский кубок.

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