Трансляция «Матч ТВ» прервалась, когда фанаты «Зенита» скандировали кричалку про Fan ID

Трансляция чемпионского парада в честь победы санкт-петербургского «Зенита» в чемпионате России прервалась, когда болельщики стали скандировать кричалку про карту болельщика (Fan ID).
Корреспондент телеканала «Матч ТВ» вёл репортаж с парада. В это время болельщики за его спиной начали скандировать: «Fan ID — убийца футбола». Спустя несколько секунд звук отключился, репортаж был прерван, а эфир продолжился в телестудии.
Система Fan ID действует в Российской Премьер-Лиге с начала сезона-2022/2023. В Санкт-Петербурге наличие карты болельщика стало обязательным для посещения матчей турнира в весенней части сезона.
«Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура. После ничьей с «Краснодаром» (1:1) команде вручили чемпионский кубок.
- 13 мая 2023
-
23:45
-
23:44
-
23:37
-
23:33
-
23:28
-
23:19
-
23:13
-
23:05
-
23:01
-
23:01
-
22:59
-
22:49
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:35
-
22:22
-
22:18
-
22:18
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
22:04
-
21:59
-
21:57
-
21:57
-
21:51
-
21:47
-
21:47
-
21:46
-
21:43
-
21:35
-
21:30
-
21:26
-
21:24