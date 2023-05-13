Защитник «Генгама» Гомис отказался надеть футболку с радужным узором на игру с «Сошо»

Защитник «Генгама» Донасьен Гомис отказался участвовать в организованной профессиональной футбольной лигой Франции акции против гомофобии, которую на этих выходных проводят в первых дивизионах страны, сообщает RMC Sport.
В прошлом сезоне игрок сборной Сенегала Идрисса Гейе, в то время выступавший за «ПСЖ», отказался участвовать в подобной акции против гомофобии, а теперь его примеру последовал другой сенегалец, Донасьен Гомис.
Футболист «Генгама» отказался выйти на матч второй лиги Франции с «Сошо» в футболке с радужным узором. В заявку на игру в итоге он не попал. Президент «Генгама» Фред Ле Гран сообщил, что решение Гомиса в клубе приняли к сведению, но не стал вдаваться в подробности.
Нынешний сезон — третий по счёту, когда во Франции проходят акции против гомофобии в Лиге 1 и Лиге 2.
- 14 мая 2023
-
00:58
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:28
-
00:27
-
00:23
-
00:09
-
00:04
-
00:01
- 13 мая 2023
-
23:56
-
23:50
-
23:45
-
23:44
-
23:37
-
23:33
-
23:28
-
23:19
-
23:13
-
23:05
-
23:01
-
23:01
-
22:59
-
22:49
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:35
-
22:22
-
22:18
-
22:18
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
22:04