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Защитник «Генгама» Гомис отказался надеть футболку с радужным узором на игру с «Сошо»

Защитник «Генгама» Гомис отказался надеть футболку с радужным узором на игру с «Сошо»
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Защитник «Генгама» Донасьен Гомис отказался участвовать в организованной профессиональной футбольной лигой Франции акции против гомофобии, которую на этих выходных проводят в первых дивизионах страны, сообщает RMC Sport.

В прошлом сезоне игрок сборной Сенегала Идрисса Гейе, в то время выступавший за «ПСЖ», отказался участвовать в подобной акции против гомофобии, а теперь его примеру последовал другой сенегалец, Донасьен Гомис.

Футболист «Генгама» отказался выйти на матч второй лиги Франции с «Сошо» в футболке с радужным узором. В заявку на игру в итоге он не попал. Президент «Генгама» Фред Ле Гран сообщил, что решение Гомиса в клубе приняли к сведению, но не стал вдаваться в подробности.

Нынешний сезон — третий по счёту, когда во Франции проходят акции против гомофобии в Лиге 1 и Лиге 2.

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