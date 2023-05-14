Канте может не сыграть до конца сезона из-за очередной травмы

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте рискует пропустить оставшиеся матчи сезона из-за очередного повреждения. Об этом сообщил главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард.
«Вчера мы потеряли Н'Голо на тренировке. Он почувствовал неприятные ощущения в паховой области. По прогнозам нашей медицинской бригады, Канте выбыл на пару недель. Мы, как и вы, понимаем, что это может означать (пропуск оставшихся матчей сезона. – Прим. «Чемпионата»)», – приводит слова Лэмпарда talkSPORT.
У «Челси» осталось три матча до конца сезона. Команда сыграет на выезде с «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а в последнем туре примет «Ньюкасл» на «Стэмфорд Бридж».
В текущем сезоне на счету Канте девять матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Хавбек пропустил полгода из-за травмы подколенного сухожилия.
Ранее сообщалось, что Канте желает остаться в «Челси», несмотря на то что его контракт с клубом рассчитан до конца июня этого года.
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