Канте — о продлении контракта с «Челси»: я хочу остаться здесь

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте высказался о ситуации с продлением контракта.

«Я хочу быть частью будущего «Челси». Безусловно, это невероятный проект.

К сожалению, в этом сезоне у «Челси» получалось не всё, но мы хотим пойти по пути успеха в дальнейшем. Я понимаю, что все вокруг хотят следовать в направлении успеха и выигрыша титулов. Надеюсь, что вскоре «Челси» вернётся на этот путь.

Посмотрим, где я в итоге окажусь, но я хочу остаться здесь. И это самое главное», – сказал Канте в эфире канала Football Daily.

В текущем сезоне на счету хавбека девять матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Канте пропустил полгода из-за травмы подколенного сухожилия.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.