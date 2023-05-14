Президент «Баварии»: если «Аугсбург» выиграет у «Боруссии», отправим им поезд пива

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер пообещал отправить «Аугсбургу» поезд пива в том случае, если команда Энрико Масена обыграет «Боруссию» Дортмунд.
«Всегда приятно становиться чемпионом дома. Если «Аугсбург» выиграет (у «Боруссии». — Прим. «Чемпионата») на следующей неделе, мы отправим им поезд пива», — цитирует Хайнера Sport1.
«Бавария» может стать чемпионом Германии на следующей неделе, когда будут сыграны матчи 33-го тура Бундеслиги. Для этого команде Томаса Тухеля нужно выигрывать у «Лейпцига» и надеяться, что «Аугсбург» обыграет дортмундскую Боруссию.
В матче первого круга чемпионата Германии «шмели» оказались сильнее Аугсбурга, одержав победу со счётом 4:3.
Прямо сейчас «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 68 очков. У «Боруссии» — 67 баллов в активе.
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