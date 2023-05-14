Галтье высказался об освистывании Месси болельщиками «ПСЖ» перед матчем Лиги 1

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье отреагировал на поведение болельщиков, которые освистывали аргентинского нападающего Лионеля Месси перед матчем 35-го тура чемпионата Франции с «Аяччо» (5:0).

«Были свистки, но очень быстро большая часть стадиона позаботилась о том, чтобы заглушить их, чтобы поддержать Месси. Он оставался сосредоточенным с желанием оживить игру и создать моменты. Он привык к этому, потому что в своей карьере попадал в сложные ситуации», — приводит слова Галтье Yahoo Sports.

Отметим, для Месси этот матч стал первым после того, как он был отстранён от тренировок и матчей команды после поездки в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что Месси может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона.

Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге: