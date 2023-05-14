Ерохин: у «Зенита» была одна задача — добиться второй звезды на эмблеме

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвёл итоги домашнего матча с «Краснодаром» (2:2) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги, после которого состоялась церемония награждения команды золотыми медалями за победу в турнире.

«Мы играли на победу, с первой минуты старались оказывать давление, забили гол. Я думаю, что подходы были к тому, чтобы забить второй, но игры по-разному складываются, поэтому то, что в концовке матча удалось забить гол и сравнять, исходя из того, как складывался матч, — это нормально. Приемлемый результат. Готовились [к этой игре] так же, как и к остальным. Мы на все матчи настраивались максимально — на победу, независимо от того, стали мы чемпионами или нет. Будем с полной самоотдачей играть до окончания чемпионата.

Отличная форма («Зенит» играл в футболках золотого цвета. – Прим. «Чемпионата»), думаю, цвет всем к лицу. Очень приятно было выйти в ней. Это классные ощущения, непередаваемые. У нас была одна задача — добиться второй звезды на эмблеме, и мы все вместе сплочённым коллективом к ней шли, и каждый вкладывал частичку себя, частичку души — в играх, в тренировках — персонал, работники базы, стадиона, офиса. Поэтому это общая победа, каждый внёс в неё свою часть», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

«Зенит» суммарно в 10-й раз стал чемпионом СССР и России, что позволяет клубу нанести вторую звезду на свою эмблему. Одну звезду можно получить за пять титулов.