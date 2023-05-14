Главный тренер «Тоттенхэма»: мы не должны пропускать такие голы
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Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон поделился своими впечатлениями после матча в рамках английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:2).
«Начало матча было не очень хорошим, мы снова проигрывали 0:1. Во втором тайме, когда игра наладилась, мы были командой, которая создавала больше моментов. Но, если мы хотим быть большой командой, претендующей на место в верхней части таблицы, мы не должны пропускать такие голы.
У нас был план игры, но мы просто не выполнили его достаточно хорошо. Мы хотели победить сегодня, но всё еще в наших руках, и нам нужно выиграть следующие две игры. Надеюсь, мы сможем это сделать», — приводит слова Мэйсона ВВС.
«Тоттенхэм» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.
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