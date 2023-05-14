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Сергей Терехов: надеюсь, что футбол, который мы показывали в серебряном сезоне, вернётся

Сергей Терехов: надеюсь, что футбол, который мы показывали в серебряном сезоне, вернётся
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов ответил на вопрос, возможно ли текущему составу команды вернуться к футболу времён серебряного сезона.

«Конечно, возможно, если мы это делали практически тем же составом, что у нас сейчас. Да, ушли ключевые футболисты того сезона — Родригао и Кассьерра. Они многое определяли в нашей игре как в обороне, так и в атаке. Но я считаю, что мы можем и должны показывать тот уровень футбола.

Нужно ли для этого усиливаться? Это совершенно не моя компетенция. Моя компетенция — выходить на футбольное поле, стараться показывать максимум и выполнять все требования. Думаю, руководители лучше знают, нужно ли усиление в команде, какое нужно усиление. Эти все вопросы к ним.

Я очень надеюсь, что тот футбол, который мы показывали, вернётся. А по моему мнению, тот футбол был очень классный. И все от него кайфовали. По крайней мере, внутри команды», — приводят слова Терехова «Известия».

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