Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Пари НН. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-менеджер «Зенита»: после полуфинала Кубка УЕФА Кан был потерян, в глазах пустота

Экс-менеджер «Зенита»: после полуфинала Кубка УЕФА Кан был потерян, в глазах пустота
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший менеджер «Зенита» по работе с болельщиками и медиа Алексей Блинов высказал мнение о виде голкипера «Баварии» Оливера Кана после второго матча 1/2 финала Кубка УЕФА сезона-2007/2008. «Зенит» прошёл «Баварию» в полуфинале Кубка УЕФА по сумме двух встреч — 5:1. Вторая встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой сине-бело-голубых с крупным счётом 4:0.

«Мне больше всего запомнилось то, каким был после матча Оливер Кан. Это был его последний сезон в «Баварии». Мне было очень тяжело на него смотреть, он был потерян полностью. Кан был оторван от действительности, в его глазах была пустота. Он не понимал, что происходит вокруг и как это вообще случилось», — сказал Блинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Адвокат взял Аршавина за пуговицу и увёл». Новые детали пути «Зенита» к Кубку УЕФА
Эксклюзив
«Адвокат взял Аршавина за пуговицу и увёл». Новые детали пути «Зенита» к Кубку УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023