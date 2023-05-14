Экс-менеджер «Зенита»: после полуфинала Кубка УЕФА Кан был потерян, в глазах пустота

Бывший менеджер «Зенита» по работе с болельщиками и медиа Алексей Блинов высказал мнение о виде голкипера «Баварии» Оливера Кана после второго матча 1/2 финала Кубка УЕФА сезона-2007/2008. «Зенит» прошёл «Баварию» в полуфинале Кубка УЕФА по сумме двух встреч — 5:1. Вторая встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой сине-бело-голубых с крупным счётом 4:0.

«Мне больше всего запомнилось то, каким был после матча Оливер Кан. Это был его последний сезон в «Баварии». Мне было очень тяжело на него смотреть, он был потерян полностью. Кан был оторван от действительности, в его глазах была пустота. Он не понимал, что происходит вокруг и как это вообще случилось», — сказал Блинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.