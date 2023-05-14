Защитник «Зенита» Чистяков: с «Краснодаром» мы играли на победу

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал ничейный результат в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:2).
«Мы играли на победу, как бы банально это ни звучало. «Краснодар» — хорошая команда, в весенней части сезона они показывают хорошие результаты, много забивают. Они прессинговали и доставили нам много проблем. Все люди думают, что мы играли вполноги, но нет, мы стараемся выиграть в каждом матче. Хотелось победить вдвойне, потому что нас ожидало празднование. Слава богу, что зацепили ничью.
У «Краснодара» не было лидеров в атаке? У них и без Кордобы имеются отличные нападающие. Они сделали ставку на быстрых футболистов, поэтому было нелегко. Кордоба — очень сильный нападающий, так что с ним было бы тяжелее.
Как праздновали досрочное чемпионство после победы в матче со «Спартаком»? Денёк попраздновали. Собрались семьями, командой и руководством, посидели, после чего начали готовиться к следующей игре», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».
- 14 мая 2023
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