Блинов: до Тимощука в «Зените» было напряжение между россиянами и легионерами
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Бывший менеджер «Зенита» по работе с болельщиками и медиа Алексей Блинов рассказал, как бывший полузащитник команды Анатолий Тимощук выступил связующим звеном между российскими и иностранными футболистами при главном тренере Дике Адвокате.
«До Тимощука в команде было напряжение, между россиянами и иностранцами были непростые отношения. Дик Адвокат на начальном этапе педалировал свои отношения и показывал, что в большей степени он доверяет легионерам. И роль Тимощука как раз заключалась в том, чтобы показать, что доверять надо всем», — сказал Блинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Анатолий Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год.
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