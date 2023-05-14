«Всё-таки я их сделал, а?» Блинов вспомнил, как Дик Адвокат «мстил» немецким журналистам

Бывший менеджер «Зенита» по работе с болельщиками и медиа Алексей Блинов рассказал о случае с бывшим главным тренером команды Диком Адвокатом после победы в гостевом матче четвертьфинала Кубка УЕФА сезона-2007/2008 с «Байером» (4:1).
«У Аршавина внутри всегда сидело, что он особенный. Никогда не забуду его эмоциональный порыв, который случился в Леверкузене. Тогда у Аршавина родился ребёнок, Андрей провёл выдающийся матч.
Та игра была особенно важной и для Дика, потому что он работал в «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в 2005 году, откуда его уволили, а немецкие журналисты называли Адвоката никудышным, у Дикули были с ними счёты. И вот мы выиграли 4:1, и после пресс-конференции Дик подошёл ко мне, начал на мне в шутку изображать боксёрские удары и такой: «Бух-бух, всё-таки я их сделал, а? Всё-таки я доказал!» Адвокат был невероятно счастлив», — сказал Блинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
В том сезоне «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА.
- 14 мая 2023
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