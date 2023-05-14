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Форвард «Спартака» Николсон: продолжаем верить, что нам удастся завершить сезон в топ-3

Форвард «Спартака» Николсон: продолжаем верить, что нам удастся завершить сезон в топ-3
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал ничейный результат в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1).

«С «Химками» был сложный матч. Мы хотели его выиграть. К сожалению, так сложилось, это футбол. Так происходит, когда извлекаешь выгоду из численного преимущества.

Но самое важное, что мы не проиграли. Игра следует за игрой, мы продолжаем по-прежнему все вместе верить, что нам удастся выиграть оставшиеся матчи, чтобы завершить чемпионат в топ-3», – приводит слова Николсона Metaratings.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков после 27 матчей. Выше — «Ростов» (50) и ЦСКА (54). Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (65).

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