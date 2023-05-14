Дайч: игроки «Эвертона» знают реалии клуба, мы все должны двигаться в одном направлении

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч высказался о борьбе за сохранение прописки в английской Премьер-лиге.

«Каждая следующая игра является самой важной. Помимо этого, вы должны иметь более широкое представление о всей картине в целом. Но мы верим в то, что делаем. Мы твёрдо верим, что сможем постоять за себя в следующих трёх матчах. Но нельзя не допускать мыслей о реальности.

Что, если мы вылетим? Изменения будут не столь радикальными, как могут подумать некоторые люди. Мы будем продолжать, но мы хотим убедиться, что мы в Премьер-лиге.

Я открыто говорю со своими игроками, и они знают возможный сценарий. Они видят, что происходит. Они знают реалии футбольного клуба «Эвертон». В рамках этого, если мы всё сделаем правильно, к нам будет меньше вопросов, поскольку всё будет получаться лучше. Главная задача — убедиться, что мы находимся в Премьер-лиге.

Всё будет зависеть от того, что мы все делаем, а не от того, что будут делать один или два отдельных игрока. Мы все должны двигаться в одном направлении. Это то, что я хотел построить, когда пришёл сюда, и мы уже видели некоторые явные признаки этого.

Мы должны продолжать бороться до конца сезона, и последние две игры дали нам чёткое представление о том, что мы можем сделать, когда все движутся в правильном направлении», — приводит слова Дайча Sky Sports.

«Эвертон» занимает 17-е место в таблице АПЛ, набрав 32 очка в 35 матчах. Команда Дайча опережает идущий в зоне вылета «Лидс» всего на одно очко и имеет матч в запасе.

Сегодня, 14 мая, «Эвертон» на своём поле сыграет с «Манчестер Сити» в матче 36-го тура АПЛ. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.