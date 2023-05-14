Президент «Торпедо» — о вылете из РПЛ: отвратительные ощущения, одно из худших переживаний
Поделиться
Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал вылет команды из Российской Премьер-Лиги.
«Команда вылетела. Это одно из худших переживаний за мою жизнь, отвратительные ощущения, ужасные. Но мои ощущения вряд ли сравнятся с тем, что переживают болельщики.
Я понимал, когда приходил в клуб, что мы, скорее всего, вылетим. Но мы предприняли всё для того, чтобы этого не произошло. Не получилось», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Московское «Торпедо» лишилось шансов на выживание в Российской Премьер-Лиге после поражения в матче 27-го тура с ЦСКА (0:3). За три тура до конца чемпионата торпедовцы отстают от спасительной 14-й строчки на 10 очков. На 14-м месте находится «Пари Нижний Новгород».
Комментарии
- 14 мая 2023
-
15:00
-
14:56
-
14:47
-
14:37
-
14:36
-
14:31
-
14:30
-
14:23
-
14:15
-
14:15
-
14:14
-
14:10
-
14:05
-
13:54
-
13:50
-
13:48
-
13:46
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:50
-
12:48
-
12:46
-
12:35
-
12:35
-
12:24
-
12:16
-
12:15
-
12:07
-
12:00
-
11:50
-
11:45
Партнерский контент