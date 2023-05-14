Президент «Торпедо» — о вылете из РПЛ: отвратительные ощущения, одно из худших переживаний

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал вылет команды из Российской Премьер-Лиги.

«Команда вылетела. Это одно из худших переживаний за мою жизнь, отвратительные ощущения, ужасные. Но мои ощущения вряд ли сравнятся с тем, что переживают болельщики.

Я понимал, когда приходил в клуб, что мы, скорее всего, вылетим. Но мы предприняли всё для того, чтобы этого не произошло. Не получилось», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Московское «Торпедо» лишилось шансов на выживание в Российской Премьер-Лиге после поражения в матче 27-го тура с ЦСКА (0:3). За три тура до конца чемпионата торпедовцы отстают от спасительной 14-й строчки на 10 очков. На 14-м месте находится «Пари Нижний Новгород».