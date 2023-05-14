Михаил Галактионов объяснил, чего не хватило «Локомотиву» для победы над «Крыльями»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Команды сыграли вничью — 1:1.

«Конечно, мы учитывали, что Глушенков будет играть с двойной мотивацией. Но мы отталкивались от стратегии игры: нам хотелось, чтобы быстрый Игнатьев за первый тайм заставил набегаться игроков обороны «Крыльев». А по ходу второго тайма уже вышли свежие Изидор и Глушенков и усилили игру. Так и произошло. Хочется сказать, что мы пропустили необязательный гол. Нам не хватало чуть-чуть остроты, нужно было создавать больше голевых эпизодов у ворот соперника», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.