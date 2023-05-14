Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Пари НН. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Галактионов объяснил, чего не хватило «Локомотиву» для победы над «Крыльями»

Михаил Галактионов объяснил, чего не хватило «Локомотиву» для победы над «Крыльями»
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Команды сыграли вничью — 1:1.

«Конечно, мы учитывали, что Глушенков будет играть с двойной мотивацией. Но мы отталкивались от стратегии игры: нам хотелось, чтобы быстрый Игнатьев за первый тайм заставил набегаться игроков обороны «Крыльев». А по ходу второго тайма уже вышли свежие Изидор и Глушенков и усилили игру. Так и произошло. Хочется сказать, что мы пропустили необязательный гол. Нам не хватало чуть-чуть остроты, нужно было создавать больше голевых эпизодов у ворот соперника», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Нет Дзюбы — нет победы. Матч «Локо» в Самаре — максимально неоднозначное зрелище
Видео
Нет Дзюбы — нет победы. Матч «Локо» в Самаре — максимально неоднозначное зрелище
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023