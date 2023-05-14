Максим Глушенков: чувства от игры с «Крыльями Советов»? На поле друзей нет

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков рассказал о настрое на матч со своим бывшим клубом «Крыльями Советов» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).
«Мы настраиваемся на каждый матч, вне зависимости от того, на каком месте идём. Мы поднялись из зоны стыков, но всё равно стараемся в каждом матче. Без разницы, с кем играть.
Чувства от игры с «Крыльями»? Друзей нет на поле. Сейчас — после матча, друзья есть», — передаёт слова Глушенкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав после 27 матчей 26 очков — на два больше, чем идущий в зоне стыковых матчей «Факел», сыгравший на один матч меньше. «Локомотив» находится на девятом месте, железнодорожники набрали 36 очков.
- 14 мая 2023
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