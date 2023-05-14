Эрлинг Холанд забил 36-й гол в АПЛ

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 36-й гол в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

В данный момент проходит игра 36-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Ман Сити» на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (0:2, перерыв). Эрлинг Холанд забил второй мяч своей команды, поразив ворота Джордана Пикфорда на 39-й минуте игры.

Этот гол стал 36-м для Холанда в 33 матчах высшего английского дивизиона в сезоне-2022/2023. Рекорд по количеству забитых мячей в английской Премьер-лиге долгое время удерживали Энди Коул и Алан Ширер (по 34 гола), но оба нападающих забивали в то время, когда в АПЛ выступали 22 команды.

При 20 командах и 38 матчах в английской Премьер-лиге рекордсменом был нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, он в сезоне-2017/2018 забил 32 гола.

Исторический рекорд по количеству забитых голов в течение одного сезона в высшем дивизионе Англии удерживает Рон Дейвис — в сезоне-1966/1967 нападающий «Саутгемптона» забил 37 мячей.