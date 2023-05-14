Эрлинг Холанд забил 36-й гол в АПЛ

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 36-й гол в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.
В данный момент проходит игра 36-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Ман Сити» на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (0:2, перерыв). Эрлинг Холанд забил второй мяч своей команды, поразив ворота Джордана Пикфорда на 39-й минуте игры.
Этот гол стал 36-м для Холанда в 33 матчах высшего английского дивизиона в сезоне-2022/2023. Рекорд по количеству забитых мячей в английской Премьер-лиге долгое время удерживали Энди Коул и Алан Ширер (по 34 гола), но оба нападающих забивали в то время, когда в АПЛ выступали 22 команды.
При 20 командах и 38 матчах в английской Премьер-лиге рекордсменом был нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, он в сезоне-2017/2018 забил 32 гола.
Исторический рекорд по количеству забитых голов в течение одного сезона в высшем дивизионе Англии удерживает Рон Дейвис — в сезоне-1966/1967 нападающий «Саутгемптона» забил 37 мячей.
- 14 мая 2023
-
18:05
-
18:03
-
17:59
-
17:58
-
17:58
-
17:54
-
17:50
-
17:43
-
17:42
-
17:41
-
17:36
-
17:27
-
17:26
-
17:25
-
17:15
-
17:11
-
17:09
-
16:58
-
16:56
-
16:54
-
16:52
-
16:50
-
16:40
-
16:36
-
16:15
-
16:15
-
16:11
-
16:01
-
16:00
-
16:00
-
15:57
-
15:40
-
15:30
-
15:29
-
15:20