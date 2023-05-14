Футболисты «Челси» довольны возможным назначением Почеттино на пост главного тренера

Футболисты «Челси» довольны возможным назначением Маурисио Почеттино на пост главного тренера, сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».

По информации источника, аргентинец воодушевлён проектом и считает текущий период самым подходящим моментом для начала сотрудничества с лондонским клубом. Представители «Челси» связывались с Почеттино ещё в сентябре, после увольнения Томаса Тухеля, однако тогда тренер отказался, так как относительно недавно покинул «ПСЖ».

Сообщается, что 51-летний специалист взаимодействует с временным тренером Фрэнком Лэмпардом и руководством «Челси», чтобы начать работу в июле максимально эффективно.

Отмечается, что ключевые футболисты лондонцев рады возможному назначению Почеттино.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал контракт с аргентинским специалистом. Клуб официально объявит об этом в ближайшее время. Соглашение будет рассчитано на три года.