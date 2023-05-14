Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Пари НН. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболисты «Челси» довольны возможным назначением Почеттино на пост главного тренера

Футболисты «Челси» довольны возможным назначением Почеттино на пост главного тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Футболисты «Челси» довольны возможным назначением Маурисио Почеттино на пост главного тренера, сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».

По информации источника, аргентинец воодушевлён проектом и считает текущий период самым подходящим моментом для начала сотрудничества с лондонским клубом. Представители «Челси» связывались с Почеттино ещё в сентябре, после увольнения Томаса Тухеля, однако тогда тренер отказался, так как относительно недавно покинул «ПСЖ».

Сообщается, что 51-летний специалист взаимодействует с временным тренером Фрэнком Лэмпардом и руководством «Челси», чтобы начать работу в июле максимально эффективно.

Отмечается, что ключевые футболисты лондонцев рады возможному назначению Почеттино.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал контракт с аргентинским специалистом. Клуб официально объявит об этом в ближайшее время. Соглашение будет рассчитано на три года.

Материалы по теме
«Челси» согласовал контракт с Почеттино — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023