Футболисты «Челси» довольны возможным назначением Почеттино на пост главного тренера

Футболисты «Челси» довольны возможным назначением Маурисио Почеттино на пост главного тренера, сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».
По информации источника, аргентинец воодушевлён проектом и считает текущий период самым подходящим моментом для начала сотрудничества с лондонским клубом. Представители «Челси» связывались с Почеттино ещё в сентябре, после увольнения Томаса Тухеля, однако тогда тренер отказался, так как относительно недавно покинул «ПСЖ».
Сообщается, что 51-летний специалист взаимодействует с временным тренером Фрэнком Лэмпардом и руководством «Челси», чтобы начать работу в июле максимально эффективно.
Отмечается, что ключевые футболисты лондонцев рады возможному назначению Почеттино.
Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал контракт с аргентинским специалистом. Клуб официально объявит об этом в ближайшее время. Соглашение будет рассчитано на три года.
- 14 мая 2023
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