Начало матча «Тулуза» — «Нант» в чемпионате Франции отложили из-за угрозы безопасности

Матч 35-го тура французской Лиги 1, в котором «Тулуза» встречается с «Нантом», запланированный на воскресенье, начался позже запланированного. Причиной для отсрочки стартового свистка стало проведение операции по обеспечению безопасности на стадионе, сообщила пресс-служба «Тулузы».

Как сообщает L’Equipe, подозрительный пакет был обнаружен в той части арены, которая предназначена для болельщиков «Нанта». Фанатов гостей попросили оставаться в машинах до дальнейшего уведомления. Матч начался в 17:30 мск.

Напомним, эти же команды встречались в финале Кубка Франции, 29 апреля «Тулуза» разгромила «Нант» со счётом 5:1. «Нант» занимает 17-е место в таблице Лиги 1, набрав 32 очка в 34 матчах. «Тулуза» располагается на 13-й строчке (42).