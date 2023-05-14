Александр Мостовой: в топ-5 чемпионатов Россия никогда не попадёт

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, какое, по его мнению, место в рейтинге европейских чемпионатов в данный момент занимает Российская Премьер-Лига.
«Первые пять топ-чемпионатов не берём. Во Франции очень тяжело, я там три года отыграл, знаю, что это такое. Ещё бы поспорил, где тяжелее — во Франции или Испании. Есть Португалия, Нидерланды. Но сейчас трудно сравнивать, у нас одна команда выигрывает всё пять лет подряд, а в Европе из группы не выходит четыре года.
Ясно, что в первую пятёрку мы никогда не попадём. «Бенфика» с «Порту» уже сколько лет выходят из группы Лиги чемпионов, а мы — ничего. Значит, мы ниже португальцев. Турки? Турецкий чемпионат тоже сильный, посмотрите, сколько турок играет в иностранных чемпионатах.
У нас Артём Дзюба туда уехал, и всё — посадили на лавку. Сюда вернулся и снова лучший нападающий. Это же футбольные вещи, я не придумываю. Сейчас не с чем сравнивать, наши команды нигде не играют», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
В настоящий момент Россия занимает 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА.
- 14 мая 2023
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