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«Челси» с Абдуллиной выиграл женский Кубок Англии

«Челси» с Абдуллиной выиграл женский Кубок Англии
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В воскресенье, 14 мая, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошёл финал женского Кубка Англии. В решающем матче турнира встречались «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Победу с минимальным счётом одержали футболистки лондонского клуба — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 68-й минуте игры. Победным мячом отметилась Сэм Керр, играющая на позиции форварда.

Футболистка «Челси» Алсу Абдуллина была заявлена на игру, но не появилась на поле. Россиянка стала обладательницей своего второго трофея в составе лондонской команды: она также выигрывала с командой чемпионат Англии в сезоне-2021/2022.

Отдельно отметим, что финальный матч посетили 77 390 болельщиков. По информации британской прессы, этот показатель стал рекордным для внутренних соревнований в женском футболе.

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