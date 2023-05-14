Мадридский «Атлетико» в гостях проиграл последней команде чемпионата

Сегодня, 14 мая, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче состоялся матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Эльче» принимал мадридский «Атлетико». Финальный свисток арбитра Игнасио Алонсо Лопеса зафиксировал победу хозяев со счётом 1:0.
Единственный в матче гол состоялся под занавес первого тайма. Хозяева удачно разыграли аут вблизи у чужой штрафной, результативную атаку завершил полузащитник «Эльче» Фидель Чавес.
«Эльче» занимает последнее, 20-е место в таблице Ла Лиги, команда, набравшая 16 очков, уже лишилась шансов сохранить прописку в Ла Лиге на будущий сезон. «Атлетико» опустился на третью строчку, в активе «матрасников», лишившихся математических шансов догнать «Барселону», 69 очков.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 14 мая 2023
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