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Мадридский «Атлетико» в гостях проиграл последней команде чемпионата

Мадридский «Атлетико» в гостях проиграл последней команде чемпионата
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Сегодня, 14 мая, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче состоялся матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Эльче» принимал мадридский «Атлетико». Финальный свисток арбитра Игнасио Алонсо Лопеса зафиксировал победу хозяев со счётом 1:0.

Единственный в матче гол состоялся под занавес первого тайма. Хозяева удачно разыграли аут вблизи у чужой штрафной, результативную атаку завершил полузащитник «Эльче» Фидель Чавес.

«Эльче» занимает последнее, 20-е место в таблице Ла Лиги, команда, набравшая 16 очков, уже лишилась шансов сохранить прописку в Ла Лиге на будущий сезон. «Атлетико» опустился на третью строчку, в активе «матрасников», лишившихся математических шансов догнать «Барселону», 69 очков.

Испания - Примера. 34-й тур
14 мая 2023, воскресенье. 17:15 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Чавес – 41'

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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