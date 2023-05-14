Завершился матч 32-го тура Эредивизии, в котором «Фейеноорд» принимал на своём поле «Гоу Эхед Иглс». Домашняя команда разгромила соперника со счётом 3:0. Таким образом, «Фейеноорд» досрочно стал чемпионом Нидерландов.

Уже к 18-й минуте матча подопечные Арне Слота сумели добиться комфортного для себя результата. Забитыми мячами отметились форварды команды Уссама Идрисси и Сантьяго Хименес. После перерыва точку поставил нападающий Пайшао – 3:0.

«Фейеноорд» набрал 79 очков по итогам 32 туров. У ближайшего преследователя – ПСВ – 68 очков в активе после 31 игры. Красно-белые не смогут догнать подопечных Слота, даже если одержат три победы в последних матчах текущего сезона.

Отметим, что «Фейеноорд» не выигрывал чемпионат Нидерландов на протяжении шести лет. Последний подобный титул был завоёван в сезоне-2016/2017. Это 16-е чемпионство за всю историю команды.