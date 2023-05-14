Андрей Семёнов: отправить Талалаева в Первую лигу — принципиальный момент для «Ахмата»

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды в чемпионате России.
«Могли бы попасть в еврокубки, если бы они были? Было бы шикарно, но что есть, то есть. Это лучший «Ахмат» за всё время? Тяжело сказать. Сейчас уровень соперничества другой — он стал гораздо ниже.
Хотим ли отправить Талалаева в Первую лигу в следующем туре? Для нас это принципиальный момент. Но у меня, к сожалению, четвёртая жёлтая — не смогу сыграть. Расстроен, очень хотел сыграть именно эту игру. У нас есть желание победить «Химки» и личное желание победить Талалаева», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Игра 28-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Химками» состоится в субботу, 20 мая. Начало матча — в 19:00 мск.
- 14 мая 2023
-
19:38
-
19:33
-
19:27
-
19:25
-
19:23
-
19:19
-
19:17
-
19:14
-
19:14
-
19:13
-
19:02
-
18:59
-
18:58
-
18:57
-
18:52
-
18:44
-
18:33
-
18:29
-
18:18
-
18:16
-
18:16
-
18:10
-
18:05
-
18:03
-
17:59
-
17:58
-
17:58
-
17:54
-
17:50
-
17:43
-
17:42
-
17:41
-
17:36
-
17:27
-
17:26