Андрей Семёнов: отправить Талалаева в Первую лигу — принципиальный момент для «Ахмата»

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды в чемпионате России.

«Могли бы попасть в еврокубки, если бы они были? Было бы шикарно, но что есть, то есть. Это лучший «Ахмат» за всё время? Тяжело сказать. Сейчас уровень соперничества другой — он стал гораздо ниже.

Хотим ли отправить Талалаева в Первую лигу в следующем туре? Для нас это принципиальный момент. Но у меня, к сожалению, четвёртая жёлтая — не смогу сыграть. Расстроен, очень хотел сыграть именно эту игру. У нас есть желание победить «Химки» и личное желание победить Талалаева», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Игра 28-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Химками» состоится в субботу, 20 мая. Начало матча — в 19:00 мск.