Виталий Дьяков: игра «Динамо» — это издевательство над самим собой

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал игру бело-голубых в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:3).

«В игре с «Ахматом» «Динамо» выступило ужасно. С каждым матчем всё хуже и хуже — упали туда, откуда уже нельзя подняться. Нужна перестройка в тренерском штабе.

Мне кажется, Йокановича уволят и на остаток матчей поставят исполняющего обязанности. С этим тренером «Динамо» ловить уже нечего.

Игра «Динамо» — это издевательство над самим собой. У команды нет никакой игры: постоянные забросы и очень много вопросов к защите.

Всё плохо как впереди, так и сзади. «Динамо» пора подобрать тренера и готовиться к новому сезону», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.