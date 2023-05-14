Виталий Дьяков: игра «Динамо» — это издевательство над самим собой
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Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал игру бело-голубых в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:3).
«В игре с «Ахматом» «Динамо» выступило ужасно. С каждым матчем всё хуже и хуже — упали туда, откуда уже нельзя подняться. Нужна перестройка в тренерском штабе.
Мне кажется, Йокановича уволят и на остаток матчей поставят исполняющего обязанности. С этим тренером «Динамо» ловить уже нечего.
Игра «Динамо» — это издевательство над самим собой. У команды нет никакой игры: постоянные забросы и очень много вопросов к защите.
Всё плохо как впереди, так и сзади. «Динамо» пора подобрать тренера и готовиться к новому сезону», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
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