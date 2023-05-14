L’Equipe: «Манчестер Юнайтед» может бесплатно подписать Рабьо этим летом

«Манчестер Юнайтед» внимательно следит за ситуацией с контрактом полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо. Манкунианцы хотят оформить переход француза на правах свободного агента, сообщает L’Equipe.
По информации источника, «Манчестер Юнайтед» в очередной раз попытается подписать хавбека после неудачных попыток в августе 2022 и в январе 2023 года. На этот раз «красные дьяволы» не намерены платить за игрока и хотят подписать его в качестве свободного агента. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг успел лично пообщаться с футболистом «Ювентуса» на предмет возможного сотрудничества.
Сообщается, что руководство туринского клуба не планирует продлевать соглашение с Рабьо.
В текущем сезоне на счету французского футболиста 43 матча за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами.
Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость Рабьо, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
- 14 мая 2023
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