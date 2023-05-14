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Шипунов принёс «Сочи» победу в матче с «Ростовом», отличившись на 89-й минуте

Шипунов принёс «Сочи» победу в матче с «Ростовом», отличившись на 89-й минуте
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Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором на стадионе «Фишт» встречались «Сочи» и «Ростов». Финальный свисток арбитра Яна Бобровского (Санкт-Петербург) зафиксировал победу «Сочи» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче за минуту до конца основного времени забил Тимофей Шипунов, которого на удар вывел Владислав Сарвели. Оба игрока вышли на замену по ходу второго тайма.

В первом круге текущего сезона чемпионата России команды сыграли вничью со счётом 2:2. Матч проходил в Ростове. В составе хозяев тогда отличились Мельников и Комличенко, в составе «Сочи» забили Нобоа и Юсупов.

«Сочи» вновь поднялся на девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона, набрав 37 очков в 27 матчах. «Ростов» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков по итогам 26 туров.

МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
14 мая 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Шипунов – 89'
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