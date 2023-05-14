«Рома» не смогла одолеть «Болонью» в выездном матче чемпионата Италии

Завершился матч 35-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Болонья» и «Рома». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Встреча завершилась безголевой ничьей – 0:0. Римляне не могут выиграть уже на протяжении пяти матчей чемпионата.
«Рома» была ближе к победе: на 87-й минуте убойный момент не смог реализовать форвард команды Тэмми Абрахам. Его удар головой парировал голкипер болонцев Лукаш Скорупски.
В игре первого круга римляне на домашней арене минимально переиграли «Болонью» – 1:0, благодаря голу Лоренцо Пеллегрини на шестой минуте с пенальти.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии подопечным Жозе Моуринью удалось набрать 59 очков в 35 играх. «Рома» располагается на шестом месте. «Болонья» занимает 11-ю строчку таблицы Серии А, имея в активе 47 очков.
- 14 мая 2023
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