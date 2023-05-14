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Турнирная таблица РПЛ после 27-го тура: ЦСКА ушёл в отрыв, «Факел» покинул зону стыков

Турнирная таблица РПЛ после 27-го тура: ЦСКА ушёл в отрыв, «Факел» покинул зону стыков
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По итогам 27-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (65 очков). Сине-бело-голубые, оформившие титул чемпиона в минувшие выходные, в этом туре сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2).

На втором месте закрепился ЦСКА (54), разгромивший «Торпедо» (3:0) и официально отправивший москвичей в Первую лигу. Армейцам удалось увеличить отрыв от преследователей, потому что и «Ростов» (50), и «Спартак» (50) очки потеряли. Команда Валерия Карпина минимально проиграла «Сочи» (0:1), «Спартак» поделил очки с «Химками» (1:1).

В нижней части таблицы отметим прогресс «Факела» (27). Минимально обыграв дома «Пари Нижний Новгород», команда Вадима Евсеева одержала третью победу подряд и выбралась из зоны стыковых матчей, куда спустились «Крылья Советов» (26), несмотря на ничью с «Локомотивом» (1:1).

Турнирная таблица РПЛ
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