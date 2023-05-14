Чемпионский парад «Зенита», победа сборной «Россия 25». Главное к утру

«Зенит» провёл чемпионский парад в честь победы в Российской Премьер-Лиге, сборная «Россия 25» одолела соперников из Беларуси, «Торпедо» вылетело из чемпионата России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Зенит» проводит чемпионский парад после награждения.
2. Сборная «Россия 25» в овертайме одержала победу над Беларусью.
3. «Торпедо» вылетело из Российской Премьер-Лиги.
4. Кудерметова одолела Потапову в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Риме.
5. «ПСЖ» разгромил «Аяччо» в первом матче Месси после отстранения.
6. Дубль Сакари Маннинена принёс Финляндии победу над Германией в матче ЧМ-2023.
7. Президент «Торпедо» Савин высказался о вылете клуба из РПЛ.
8. В «Спартаке» сообщили, что планируют обратиться в ЭСК по итогам матча с «Химками».
9. Матч Медведева на «Мастерсе» в Риме перенесён из-за дождя.
10. Павелски обогнал Кросби и сравнялся с Овечкиным по голам в плей-офф НХЛ.
- 14 мая 2023
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