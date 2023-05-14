Роберт Левандовски забил 20-й гол в Ла Лиге в этом сезоне

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил 20-й гол за сине-гранатовых в рамках чемпионата Испании в матче 34-го тура с «Эспаньолом».

В эти минуты на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне проходит матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Эспаньол» принимает «Барселону». Первый гол во встрече на 11-й минуте забил 34-летний нападающий команды Хави Роберт Левандовски.

Для польского форварда этот забитый мяч стал 20-м в первых 30 матчах чемпионата Испании и 30-м с учётом всех соревнований. Кроме того, на счету Левандовского шесть голевых передач в Ла Лиге.

К «Барселоне» Роберт Левандовски присоединился прошлым летом из «Баварии». За его переход каталонский клуб заплатил € 45 млн.