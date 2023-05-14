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Погба появился в стартовом составе впервые за год

Погба появился в стартовом составе впервые за год
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В воскресенье, 14 мая, «Ювентус» на своём поле встречается с «Кремонезе» в матче 35-го тура чемпионата Италии. В стартовом составе туринской команды появился полузащитник Поль Погба.

Таким образом, это первое появление французского хавбека в стартовом составе с апреля 2022 года. В то время футболист ещё был игроком «Манчестер Юнайтед».

После перехода из «МЮ» в «Ювентус» в июне 2022 года на правах свободного агента Погба пропустил большую часть сезона из-за травм. В текущем сезоне француз суммарно не играл на протяжении восьми месяцев. В матчах, когда Погба всё-таки был доступен, главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри оставлял его в запасе.

В текущем сезоне на счету 30-летнего полузащитника девять матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

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