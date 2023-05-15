Левандовски — первый игрок «Барселоны» после Роналдо, забивший 30+ голов в дебютном сезоне

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски повторил достижение легендарного бразильского форварда Роналдо в составе «Барселоны».

34-летний поляк оформил дубль в игре с «Эспаньолом» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги. Суммарно у футболиста 31 гол на клубном уровне в текущем сезоне: 21 в чемпионате, 5 в Лиге чемпионов, 2 в Суперкубке Испании, 2 в Кубке Испании, 1 в Лиге Европы. Последним 30 и больше голов за первый игровой год в «Барселоне» забивал Роналдо – это было в сезоне-1996/97.

Напомним, «Барселона» в матче с «Эспаньолом» (4:2) оформила досрочное чемпионство в Ла Лиге. Отметим, «Барселона» выиграла испанскую Примеру впервые за четыре года. Для сине-гранатовых завоёванное чемпионство стало 27-м за всю историю клуба. Больше титулов только у «Реала» – 35 титулов.

Чемпионская раздевалка «Барселоны»: