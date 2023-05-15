Канчельскис: может, и будет Слуцкий в «Динамо», если напоёт песни — он хорошо умеет петь

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на увольнение главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича после поражения в матче с «Ахматом» в 27-м туре РПЛ.

«Динамо» проиграло дома 0:3 «Ахмату» и 0:2 «Факелу» — наверное, увольнение Йокановича справедливое, если они ставили какие-то цели в начале сезона. Если нет результата, значит увольнение — это нормально. В год столетия была задача попасть в тройку. Тренер задачу не выполнил. Всё, до свидания, спасибо за работу.

Слуцкий в «Динамо»? Не знаю, это решение руководства. Слуцкий везде проваливается, но, может и он будет, если напоёт песни — он хорошо умеет петь. Он «Рубин» похоронил, сейчас будет работать. Это как у Талалаева, у которого в «Ахмате» были проблемы — пришёл в «Торпедо», похоронил, и после этого получил контракт на пять лет в «Химках». Я не удивлюсь, если Слуцкий будет в «Динамо», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.