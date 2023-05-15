Нигматуллин: Селихов играет нестабильно, у Максименко будут шансы отвоевать место в основе

Экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался об игре вратарей московского «Спартака».

«Нужно ли Максименко менять команду ради игровой практики? Вратарю в таком возрасте необходимо играть, голкипер теряет квалификацию, когда сидит на скамейке. Но Селихов сейчас играет нестабильно, поэтому у Максименко будут все шансы для того, чтобы отвоевать место в стартовом составе. Все будет зависеть от Максименко – как он себя будет проявлять на тренировках и в Кубке России. Но думаю, что он вряд ли горит желанием менять команду, поскольку является воспитанником «Спартака», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.