«ПСЖ» может разорвать контракт с Неймаром или обменять его в «Ман Сити» на Бернарду Силву

Французский «ПСЖ» настроен расстаться с бразильским нападающим Неймаром. Об этом сообщает «твиттер» Sports Zone.
По информации источника, «ПСЖ» хочет избавиться от бразильской звезды. Руководство парижан во главе с футбольным советником Луишем Кампушем рассматривает различные варианты потенциального ухода Неймара. «ПСЖ» готов отдать Неймара в аренду как с правом выкупа, так и без него, а также рассмотреть вариант с продолжением выплаты зарплаты бразильцу, если тот уйдёт в другой клуб на правах аренды. Также не исключён вариант расторжения контракта.
Кампуш хочет предложить Неймара «Манчестер Сити» в обмен на Бернарду Силву, чтобы не платить за португальца. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» также претендуют на бразильца, однако лондонцы не готовы платить ему его зарплату в полном объёме.
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге
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