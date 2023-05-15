«ПСЖ» может разорвать контракт с Неймаром или обменять его в «Ман Сити» на Бернарду Силву

Французский «ПСЖ» настроен расстаться с бразильским нападающим Неймаром. Об этом сообщает «твиттер» Sports Zone.

По информации источника, «ПСЖ» хочет избавиться от бразильской звезды. Руководство парижан во главе с футбольным советником Луишем Кампушем рассматривает различные варианты потенциального ухода Неймара. «ПСЖ» готов отдать Неймара в аренду как с правом выкупа, так и без него, а также рассмотреть вариант с продолжением выплаты зарплаты бразильцу, если тот уйдёт в другой клуб на правах аренды. Также не исключён вариант расторжения контракта.

Кампуш хочет предложить Неймара «Манчестер Сити» в обмен на Бернарду Силву, чтобы не платить за португальца. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» также претендуют на бразильца, однако лондонцы не готовы платить ему его зарплату в полном объёме.

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